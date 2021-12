Am letzten Handelstag des Börsenjahres 2021 sieht es nach einem ruhigen Jahresausklang aus. Nach einer fünftägigen Erholungsrally und einem Rücksetzer am Vortag dürfte der Leitindex DAX am Donnerstag auf der Stelle treten.Das Handelshaus IG taxiert den Index rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 15.850 Punkten quasi unverändert. Damit kann der DAX gute Vorgaben aus den USA voraussichtlich nicht in Gewinne ummünzen. Dort war der Leitindex Dow Jones Industrial kurz vor der Schlussglocke auf ein ...

