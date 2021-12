Um wichtige Fragen möglichst zügig klären zu können, haben beide Länder das "Deutsch-französische Büro für die Energiewende" ins Leben gerufen.Kalchreuth - Die Staaten in Europa gehen im Rahmen der EU neue Wege in Sachen Energiemarkt. Sie wollen gemeinsam die Energiewende realisieren, sich von fossilen Brennstoffen wie Kohle oder Öl verabschieden und stärker in Erneuerbare Energien investieren. Bei diesem Bestreben spielen Deutschland und Frankreich als grösste Volkswirtschaften innerhalb der EU eine führende Rolle. Was verbindet sie auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...