The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.12.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.12.2021



ISIN Name

DE000HLB4BH0 LB.HESS.THR.CARRARA 17/32

DE000HLB5JL2 LB.HESS.THR.CARRARA01A/18

US404280BG30 HSBC HLDGS 16/22 FLR

US404280BF56 HSBC HLDGS 16/22

DE000HLB2CZ4 LB.HESS.THR.CARRARA10B/15

DE000HLB3CZ2 LB.HESS.THR.CARRARA07B/16

XS2363012902 AUTO.GUADAL. 21/41 3

XS1405770907 ENBW AG ANL.16/77

XS1498442521 ENBW AG ANL.16/77

US105756BL31 BRAZIL 06/22

