Nach einem furiosen Start in die letzte Handelswoche des Jahres musste der Dax am gestrigen Mittwoch (29.12.) dann doch ein paar Federn lassen. Gewinnmitnahmen setzten ein und bestimmten das gestrige Handelsgeschehen. Das (erhoffte) Ziel - ein Jahresabschluss oberhalb von 16.000 Punkten - ist nun erst einmal in weite Ferne gerückt. Belastbare Impulse fehlen nach wie vor. In puncto Konjunkturdaten herrscht derzeit weitgehend Ebbe, zumindest in Bezug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...