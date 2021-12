Man sieht, er ist am Allzeithoch angekommen und wird sich jetzt entscheiden weiter zu steigen oder die Aufwärtsbewegung zu beendenDer DOW Jones gibt ja die Richtung vor, also schauen wir uns den charttechnisch an. Man sieht, er ist am Allzeithoch angekommen und wird sich jetzt entscheiden weiter zu steigen oder die Aufwärtsbewegung zu beenden. Weitere Aktienanalysen: https://www.youtube.com/channel/UClDeIjugHWPOMNQ_0R0AoXw

Den vollständigen Artikel lesen ...