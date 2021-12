Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Globale Industriewerte seien im November hinter dem breiteren Markt zurückgeblieben. Für globale Aktien sei es ein turbulenter Monat gewesen, da mehr Informationen über die neue COVID-19-Variante Omikron ans Licht gekommen und Fragen über die Wirksamkeit bestehender Impfstoffe aufgekommen seien. Folglich überrasche es nicht, dass vor allem Aktien, die von der Erholung im Reiseverkehr abhängig seien (z. B. Fluggesellschaften und Luft- und Raumfahrt), besonders stark von diesen Meldungen beeinträchtigt worden seien, nachdem Regierungen weltweit wieder strengere Beschränkungen in Erwägung gezogen hätten, um Omikron auszubremsen. ...

