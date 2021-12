Österreichische Start-ups erhielten 2021 laut EY Startup-Barometer mehr frisches Kapital als je zuvor: Insgesamt 1,23 Mrd. Euro flossen in den vergangenen zwölf Monaten an heimische Jungunternehmen mit Hauptsitz in Österreich - das ist fast fünf Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Getrieben wird diese positive Entwicklung vor allem durch zwei Start-ups: GoStudent und Bitpanda, die gemeinsam 652 Mio. Euro und damit mehr als die Hälfte (53 Prozent) des gesamten Investitionskapitals lukrieren konnten.Mit insgesamt fünf im Jahr 2021 abgeschlossenen Runden belegen die beiden Unternehmen auch vier der Top-10-Plätze der größten Finanzierungsrunden. Die größte Transaktion in Österreich war eine Finanzspritze von 226 Mio. Euro ...

