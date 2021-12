Nun hat es also auch die US-Notenbank verstanden. Jerome Powell sagte kürzlich vor dem Kongress, es sei wohl ein guter Zeitpunkt, das Wörtchen "vorübergehend" in Zusammenhang mit der Inflation zu streichen. Respekt! Damit hat die Notenbank das erkannt, was jeder Bürger, der eine Wohnung mieten, ein Haus bauen, ein gebrauchtes Auto kaufen will oder schlicht und ergreifend mehrmals wöchentlich einkaufen geht, längst gespürt hat. Die Preise steigen. Und das nicht gerade langsam.Nun scheint die US-Notenbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...