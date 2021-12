Berlin (ots) -Mit einem erweiterten Leistungsangebot und neuen, auf die individuelle Mobilität abgestimmten Tarifen startet der ACE, Deutschlands zweitgrößter Auto Club ins neue Jahr. Ab dem 1. Januar 2022 können Mitglieder zwischen den verbesserten Tarifen Classic und Comfort oder dem neuen Tarif Comfort+ für noch umfassenderen Schutz wählen.Neu ist, dass nun in jedem Tarif auch ein Fahrradschutzbrief enthalten ist. Damit erstreckt sich die Unfall- und Pannenhilfe des ACE nicht nur auf den privaten Pkw, sondern immer auch auf das Fahrrad, E-Bike und Pedelec. Alle ACE-Mitglieder, die mit dem Rad bspw. aufgrund eines platten Reifens liegen bleiben, können rund um die Uhr Hilfe anfordern. Alle drei Tarife umfassen den ACE-Schutzbrief, der wie gewohnt auch Partner und Familie im In- und Ausland europaweit absichert.Leistungsbausteine für individuelle LeistungenJeder Basistarif kann künftig mit weiteren Leistungsbausteinen individualisiert werden. Wer gern die Freiheit im Wohnmobil genießt, kann mit dem Baustein ACE Camper das Reisemobil bis 7,5 Tonnen analog zum Tarif Comfort+ absichern lassen. Für Notfallsituationen rund um das eigene Zuhause steht der ACE mit dem Baustein ACE Home unterstützend zur Seite: Sei es für ein provisorisches Türschloss oder bei der Entfernung eines Wespennests. Der Verkehrsrechtsschutz des ACE wurde ebenfalls ausgeweitet: Juristischen Rat gibt es u.a. auch rund um Themen der E-Mobilität. Und da sich der Rechtsschutz auf jegliche Formen der Fortbewegung bezieht, sind damit auch Streitigkeiten zu Ticketkäufen für Reisen mit Bus, Bahn und Flugzeug abgesichert.Der ACE bietet sein erweitertes Leistungsspektrum und die neuen Tarife ab dem 1. Januar 2022 an. Junge Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahre erhalten ab diesem Zeitpunkt 40 Prozent Rabatt auf den gewählten Tarif.Pressekontakt:ACE PressestelleTel.: 030 278 725-15E-Mail: presse@ace.deTwitter: twitter.com/ACE_autoclubOriginal-Content von: ACE Auto Club Europa e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59243/5110558