Der DAX steuert am Donnerstag auf einen ruhigen Jahresabschluss zu. Mit einem leichten Plus notiert der deutsche Leitindex noch knapp unter der 15.900-Punkte-Marke. Am Vortag hatte der DAX einer fünftägigen Erholungsrally etwas Tribut gezollt. Die Anleger blicken indes ungeachtet aller Widrigkeiten auf ein erfolgreiches Börsenjahr zurück.Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie und der Aussicht auf steigende Leitzinsen in den USA steht aktuell ein Plus von fast 16 Prozent für den Leitindex zu Buche. ...

