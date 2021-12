Köln/Münster (ots) -Das WDR-Lokalzeit-Team hat monatelang die "Ermittlungskommission Rose" im Missbrauchskomplex Münster begleitet und teils sehr persönliche Einblicke in die Polizeiarbeit bekommen. Daraus entstanden ist eine Reihe in fünf Teilen, zu sehen ab 3. Januar täglich in der WDR Lokalzeit Münster und in der Mediathek.Die Autor:innen Heike Zafar undDetlef Proges haben monatelang die Ermittler der Polizei Münster mit der Kamerabegleitet. Sie waren dabei, als die Beamten den geheimen Computerkeller desHauptverdächtigen sicherten. Sie filmten Polizisten auf dem Weg zu den Vernehmungen,die Suche mit Spürhunden, die Asservatenkammer, die Videoauswertung undgewannen in ihren Gesprächen mit den Mitgliedern der Kommission sehrpersönliche Einblicke: Wie ging es den Beamten damit, Material mit schwerstenVerbrechen gegen Kinder zu sichten und die Geschichten der Täter zu hören? DieBeamten erzählen, was sie antreibt und wie sie Kraft sammeln für schwierigeAufgaben, wie diese.Bei ihren Dreharbeiten erlebtenHeike Zafar und Detlef Proges ein Team von jungen und erfahrenenSpezialist:innen, die sich alle gemeinsam dem Schutz der Opfer verschriebenhaben.Die Ermittlungskommission Rose ermittelt seit gut anderthalb Jahren in dem großen Missbrauchskomplex von Münster. Die Ermittlungen begannen im Mai 2020 mit dem Fund von Videos von schwerstem Missbrauch an zwei Kindern in einer Gartenlaube. Bislang hat die Kommission in Deutschland und im europäischen Ausland 31 sexuell gequälte Kinder befreit und 57 Täter identifiziert, die zum Teil schon verurteilt wurden.Die Polizei in Münster hatComputer, Festplatten und Handys sichergestellt mit einem gesamten Datenvolumenvon rund 1,5 Millionen Gigabyte. Das ist die größte bislang in Deutschland beieinem Ring von Pädokriminellen sichergestellte Datenmenge.Die fünf Filme werden in derLokalzeit Münsterland jeweils vom 3. bis 7. Januar um 19:30 Uhr gesendet undsind zudem in der WDR-Mediathek abrufbar.Redaktion: Andrea BensteinPressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5110642