DJ RWE nimmt Kohle- und Kernkraftwerkskapazitäten vom Netz

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern RWE nimmt zum Ende des Jahres wie geplant 2.200 Megawatt (MW) Kraftwerkskapazität vom Netz. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird am Standort Gundremmingen der Siedewasserreaktor Block C mit rund 1.300 MW stillgelegt und im Rheinischen Braunkohlenrevier die 300-MW-Blöcke Neurath B, Niederaußem C und Weisweiler E.

Die Stilllegungen erfolgen im Rahmen des gesetzlich festgelegten Stilllegungsplans und wurden der Bundesnetzagentur entsprechend angezeigt, teilte RWE mit. "Wir setzen damit den gesetzlichen Ausstieg aus der Kernkraft und der Kohle konsequent weiter um", sagte RWE Power-Vorstandsvorsitzender Frank Weigand.

Im kommenden Jahr plant RWE Anfang April in Neurath einen 300-MW-Block vom Netz zu nehmen. Zum Jahresende sollen am gleichen Standort die beiden 600-MW-Blöcke sowie die Brikettierung in der Fabrik Frechen eingestellt werden. Insgesamt sollen 2022 rund 1.600 MW in der Braunkohle außer Betrieb genommen werden. Zudem werde das Kernkraftwerk Emsland in Lingen mit 1.400 MW stillgelegt, so der Konzern.

Der mit den Stilllegungen verbundene Stellenabbau will die RWE AG sozialverträglich umsetzen.

December 30, 2021 05:38 ET (10:38 GMT)

