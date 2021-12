Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz steigt Medienberichten zufolge ins Venture Capital-Geschäft ein und wird "Global Strategist" bei Thiel Capital. Thiel Capital wurde 2011 gegründet und ist eine Venture Capital-Investmentgesellschaft mit Sitz in San Francisco, Kalifornien. Das Unternehmen bevorzugt es, in Unternehmen in der Seed-, Früh- und Spätphase zu investieren.

