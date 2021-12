Aktienmärkte 2022: Scharfe Kureinbrüche, dynamische Gegenbewegungen?

Werbung



Mit 2021 geht ein weiteres Jahr der Rekordwerte zu ende. Das kommende Börsenjahr hingegen könnte für Anlegerinnen und Anleger zu einer wahren Bewährungsprobe werden, sagt Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse bei HSBC Deutschland, voraus



2021 - ein Jahr geprägt von Covid-Varianten, Börsenrekorden, Kurshöhen sowie bei einigen Aktien von kräftigen Kursabstürzen. Bis dato hat sich der Kurs von BioNTech seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht, Tesla wuchs auf über 1.000 US-Dollar und die Chip-Werte ASML und NVIDIA erreichten nie dagewesene Höhen. Auch Indizes in Deutschland und den USA erreichten mehrere neue Rekordwerte. Vor lauter Kursgewinnen mag mancher die Kursrückgänge übersehen. Gold als Rohstoff und dementsprechende Aktien wie Barrick Gold konnten nicht von der positiven Stimmung profitieren. Die Touristik- und Luftfahrtwerte TUI und Lufthansa konnten trotz einer Erholung die Kursrückgänge aus 2020 nicht aufholen. Und die deutschen Werte TeamViewer und MorphoSys zählten Kursrückgänge von über -60%.

Welche Kursentwicklungen bei den Aktienmärkten im kommenden Börsenjahr möglich sind, lesen Sie im Charttechnischen Jahresausblick 2022. Dort finden Sie außerdem die Analysen zu den Rohstoffen, Devisen und Renten. Ein Blick lohnt sich! Zu Jahresbeginn wird unser technischer Analyst Jörg Scherer auch im kostenlosen Zoom-Webinar auf das neue Jahr eingehen und jegliche Fragen Ihrerseits beantworten. Am 06.01.22 um 18:30 geht's los. Hier erfahren Sie mehr.

