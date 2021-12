Sie ist die mit Abstand beste Aktie im DAX der vergangenen sechs Monate: die Aktie der Merck KGaA. Das Papier konnte in diesem Zeitraum 42,4 Prozent zulegen und schlug damit die Aktie von Sartorius, die ein Plus von 33,3 Prozent erreichen konnte sowie Siemens Healthineers mit einem Plus von 27,4 Prozent.Auch am heutigen letzten Handelstag des Jahres geht es bei der Aktie von Merck weiter nach oben. Bei 231,50 Euro hat das Papier sogar ein neues Allzeithoch erreichen können. Zudem hat das Unternehmen ...

