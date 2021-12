DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Deutschland endet der Aktienhandel nach einer verkürzten Sitzung schon um 14:00 Uhr.

FREITAG: An Silvester bleiben die Börsen in Deutschland, Dänemark, Finnland, Italien, Japan, Norwegen, Österreich, Russland, Schweden, der Schweiz und Südkorea geschlossen. Verkürzte Sitzungen finden statt in Australien (bis 4:10 Uhr), Belgien und Frankreich (jeweils bis 14:05 Uhr), Großbritannien (bis 13:30 Uhr), Hongkong (bis 5:00 Uhr), Luxemburg, den Niederlanden, Portugal (jeweils bis 14:05) Uhr), Singapur (bis 5:00 Uhr), Spanien (bis 14:00 Uhr) und am US-Anleihemarkt (bis 20:00 Uhr). Uhrzeiten jeweils in MEZ.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.792,75 +0,2% +29,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.528,25 +0,2% +28,6% Euro-Stoxx-50 4.303,39 +0,4% +21,1% Stoxx-50 3.831,79 +0,5% +23,3% DAX 15.867,38 +0,1% +15,7% FTSE 7.426,45 +0,1% +14,9% CAC 7.183,12 +0,3% +29,4% Nikkei-225 28.791,71 -0,4% +4,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 171,68 +0,17 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. -0,20 -0,01 -0,44 US-Rendite 10 J. 1,53 -0,02 -1,15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,11 76,56 -0,6% -0,45 +60,8% Brent/ICE 78,76 79,23 -0,6% -0,47 n.def. METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.802,54 1.804,71 -0,1% -2,17 -5,0% Silber (Spot) 22,77 22,80 -0,1% -0,03 -13,7% Platin (Spot) 969,00 970,53 -0,2% -1,53 -9,5% Kupfer-Future 4,41 4,41 -0,1% -0,00 +25,3%

Befürchtungen, dass die chinesische Nachfrage zurückgehen könnte, belasten den Ölpreis. China hat erste Daten zu seinen voraussichtlichen Ölimporten 2022 veröffentlicht. Die Quoten liegen demnach 11 Prozent unter denen des vergleichbaren Vorjahreszeitraums.

AUSBLICK AKTIEN USA

Gut behauptet dürfte die Wall Street in ihren vorletzten Handelstag des Jahres starten. Gestützt werden die Kurse von der Annahme, dass die jüngste Pandemie-Welle mit der aktuell grassierenden Omikron-Variante des Coronavirus der Wirtschaft weniger schaden wird als frühere Wellen. Gleichzeitig dürfte das Geschäft wegen des bevorstehenden Jahreswechsels und der urlaubsbedingten Abwesenheit vieler Marktteilnehmer extrem ruhig verlaufen. Nicht zuletzt dürfte der Umstand, dass sich viele Aktien auf oder in der Nähe von Rekordständen befinden, Anleger zögern lassen, die Kurse noch weiter nach oben zu treiben. Ob die Konjunkturdaten des Tages dem Markt in diesem Umfeld Impulse geben können, ist fraglich. Veröffentlicht werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago.

Unter den Einzelwerten fallen Biogen vorbörslich um 6 Prozent, nachdem die südkoreanische Samsung Biologics ein Übernahmeinteresse an Biogen dementiert hat. Am Mittwoch hatte ein Bericht, wonach die Südkoreaner Biogen für 42 Milliarden Dollar kaufen wollten, die Aktie um 9 Prozent nach oben getrieben.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 205.000 zuvor: 205.000 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Dezember PROGNOSE: 62,0 zuvor: 61,8

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Der Handel verläuft kurz vor dem Jahresende ruhig. Viele Marktteilnehmer sind im Urlaub, fast alle scheinen ihre Dispositionen für dieses Jahr getroffen zu haben. Relevante Unternehmensnachrichten sind weiter Mangelware. Etwas schlechter als die Gesamtbörse liegen Siemens Healthineers im Markt. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat für den Covid-19-Schnelltest des Unternehmens eine Notzulassung erteilt. Um mehr als eine Sentiment-Story für die Aktie dürfte es sich allerdings nicht handeln. Für diese geht es um 0,1 Prozent nach unten. Der Lufthansa-Chef hat für die kommenden Wochen ein düsteres Bild gemalt. Bis 10. Januar laufe das Geschäft noch, aber dann "bricht es brutal ab", sagte Carsten Spohr vor Mitarbeitern. Wegen der sich ausbreitenden Virusvariante Omikron habe der Lufthansa entschieden, im ersten Quartal mehr als 20.000 Flüge zu streichen, heißt es in der Börsenzeitung. Für die Lufthansa-Aktie geht es um 1,7 Prozent nach unten, Fraport geben 1,1 Prozent nach. Kurz vor Jahresende erhielt Merck (+0,3%) noch einen kleinen Auftrag von der US-Regierung in Höhe von 121 Millionen Euro für den Bau einer Produktionsstätte für Lateral-Flow-Membranen. Diese werden für Schnelltests verwendet, unter anderem für den Nachweis von Infektionskrankheiten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:55 Uhr Mi,17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1327 -0,2% 1,1316 1,1348 -7,3% EUR/JPY 130,39 -0,1% 130,30 130,44 +3,4% EUR/CHF 1,0364 -0,2% 1,0377 1,0369 -4,1% EUR/GBP 0,8398 -0,2% 0,8399 0,8419 -6,0% USD/JPY 115,11 +0,1% 115,16 114,94 +11,4% GBP/USD 1,3488 +0,0% 1,3474 1,3480 -1,3% USD/CNH (Offshore) 6,3742 +0,1% 6,3697 6,3716 -2,0% Bitcoin BTC/USD 47.495,19 +0,4% 46.910,25 47.819,77 +63,5%

Der Euro gerät am Donnerstag etwas unter Druck. Im Handel verweist man auf die generelle Dollarstärke - auch gegenüber anderen Währungen. Doch finden sich auch konkrete Gründe, die den Euro belasten. Die Inflation dürfte hoch bleiben, mutmaßen Händler. Aber anders als andere Notenbanken tue die Europäische Zentralbank fast nichts zur Inflationsbekämpfung - Zinserhöhungen seien 2022 nicht geplant, heißt es.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen in Asien und Australien hat sich am Donnerstag eine eher negative Tendenz durchgesetzt. Angesichts neuer Höchststände bei den Corona-Infektionen sei die Risikoneigung zurückgegangen, hieß es. Dies galt umso mehr vor dem Hintergrund, dass bei einigen Börsen der Donnerstag der letzte Handelstag vor dem Jahreswechsel mit dem langen Wochenende war. Eine Ausnahme bildeten die chinesischen Börsen, die sich mit der Hoffnung auf weitere Wirtschaftshilfen freundlich zeigten. Gefragt waren an den Börsen des chinesischen Kernlands die Titel von Kinobetreibern und Filmgesellschaften. Die Feiertage um das chinesische Neujahr zählen zur Hochsaison bei den Kinobesuchen. Zhejiang Huace Film & TV sprangen um 7,8 und Huayi Brothers Media um 4,8 Prozent. In Hongkong bremste der erneut sehr schwache Immobiliensektor. China Evergrande brachen um über 9 Prozent ein und zogen auch andere Branchenwerte gen Süden. So büßten Longfor Group 0,9 und Kaisa 2,5 Prozent ein. Belastet wurde der Sektor von einem Bericht, wonach Evergrande erneut Zahlungen für Auslandsanleihen nicht geleistet hat. In Tokio belasteten Eisenbahn- und Luftverkehrswerte. Erneut verunsicherte die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus und die mögliche Antwort der Regierung. Auch ein sinkender Yen verlieh dem japanischen Aktienmarkt kaum Rückenwind. West Japan Railway und ANA Holdings verloren jeweils 1,4 Prozent. Samsung Biologics zogen in Seoul gegen den negativen Markttrend um 1,5 Prozent an. Die Muttergesellschaft soll sich laut Berichten in Gesprächen zum Kauf der US-Gesellschaft Biogen befinden. SK Hynix legten um 3,2 Prozent zu, der Halbleiterkonzern schloss die Übernahme des NAND-Geschäfts von Intel ab. Rohstoff- und Finanztitel führten in Sydney die Liste der Gewinner an.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen weiten sich am Donnerstag leicht aus. Damit folgen Credits der jüngsten kleineren Korrektur an den Börsen vom Vortag. Die Liquidität am Kreditmarkt ist weiterhin sehr dünn. Beleben dürfte sich das Geschäft erst wieder nach dem Jahreswechsel.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

RWE

nimmt zum Ende des Jahres wie geplant 2.200 Megawatt (MW) Kraftwerkskapazität vom Netz. Wie der Konzern mitteilte, wird am Standort Gundremmingen der Siedewasserreaktor Block C mit rund 1.300 MW stillgelegt und im Rheinischen Braunkohlenrevier die 300-MW-Blöcke Neurath B, Niederaußem C und Weisweiler E. Die Stilllegungen erfolgen im Rahmen des gesetzlich festgelegten Stilllegungsplans und wurden der Bundesnetzagentur entsprechend angezeigt, teilte RWE mit.

HUGO BOSS

Angesichts des weltweiten Drucks auf die Lieferketten will Hugo Boss einen Teil der Produktion in die Nähe des eigenen Standorts verlagern, so der Vorstandsvorsitzende Daniel Grieder zur Financial Times. Das deutsche Mode-Unternehmen will rund 1.000 neue Mitarbeiter an seinem Standort in Izmir, Türkei, einstellen und damit die Belegschaft um ein Drittel erhöhen, da Störungen in Südostasien den Versand einschränken und die Kosten in die Höhe treiben, so Grieder.

EVERGRANDE

Die Aktien des chinesischen Immobilienkonzerns sind am Donnerstag deutlich unter Druck gekommen. Ein Bericht, wonach das Unternehmen Kuponzahlungen für Offshore-Anleihen verpasst hat, ließ die Anteilsscheine um über 8 Prozent einbrechen. Wie Reuters berichtete, hatte das zahlungsunfähige Unternehmen am Dienstag neue Kuponzahlungen in Höhe von 255 Millionen US-Dollar für seine Anleihen vom Juni 2023 und 2025 zu leisten.

