Zum Jahresende hin haben die Schwankungen am Devisenmarkt bei niedrigem Handelsvolumen zugenommen.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag wieder etwas nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung notierte am Mittag bei 1,1326 US-Dollar. Zum Jahresende hin haben die Schwankungen am Devisenmarkt bei niedrigem Handelsvolumen zugenommen. So war der Euro am Vortag zunächst auf ein Einwochentief gefallen und dann auf den höchsten Stand seit Ende November geklettert. Auch gegenüber dem Franken büsste der...

