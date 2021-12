DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Holzmann: EZB muss auf Sicht fahren

Der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann, geht davon aus, dass das kommende Jahr 2022 von Inflation und Pandemie geprägt sein wird. Es gebe aber dennoch Grund für Optimismus. "Wir beobachten die Entwicklungen sehr genau. Das ist wichtig, denn mit kürzeren Ereigniszyklen ist nur ein Fahren auf Sicht möglich", erlärte das Ratsmitlied der Europäischen Zentralbank (EZB). "Die größte Stärke der Geldpolitik - ihre Fähigkeit, sehr rasch zu handeln und sich in kürzester Zeit auf neue Gegebenheiten einzustellen - ist vor allem jetzt und in den nächsten Monaten gefragt."

Inflation in Spanien steigt im Dezember auf 6,7 Prozent

Die jährliche Inflationsrate in Spanien ist im Dezember auf den höchsten Stand seit März 1992 gestiegen, was auf einen Anstieg der Strom- und Lebensmittelpreise zurückzuführen ist. Die Verbraucherpreise (HVPI) erhöhten im Jahresvergleich um 6,7 (November: 5,5) Prozent, wie die Statistikbehörde INE berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatte eine stabile Rate von 5,5 Prozent erwartet.

IAB-Barometer verzeichnet stärksten Rückgang seit April 2020

Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist im Dezember um 2,4 Punkte auf 101,5 Zähler gesunken. Dieser vierte Rückgang in Folge ist der stärkste seit April 2020. Der Frühindikator liegt damit noch leicht im positiven Bereich, wie das Institut mitteilte.

IG Bau warnt vor "Placebo-Kontrollen" beim 12 Euro Mindestlohn

Der Bundesvorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau), Robert Feiger, hat mit Blick auf die von der neuen Bundesregierung geplante Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro eine massive Aufstockung des Personals der Finanzkontrolle Schwarzarbeit gefordert. Hintergrund seien Zahlen des Bundesfinanzministeriums, nach denen die Finanzkontrolle Schwarzarbeit bis Ende November bundesweit insgesamt 3.083 Ermittlungsverfahren wegen Mindestlohnverstößen eingeleitet habe und als Folge krimineller Praktiken bis November Bußgelder von insgesamt über 12,5 Millionen Euro wegen Mindestlohnverstößen verhängt worden seien.

Iran schickt inmitten von Atomverhandlungen Satellitenträger ins All

Inmitten der festgefahrenen Atomverhandlungen in Wien hat der Iran den Start einer Rakete ins Weltall bekanntgegeben. Die Satellitenträgerrakete "Simorgh" habe drei "Forschungsgeräte" ins All gebracht, sagte Verteidigungsminister Ahmad Hosseini nach Angaben des Staatsfernsehens. Die "für den Start geplanten Forschungsziele" seien erreicht worden, fügte Hosseini hinzu. Nähere Angaben machte er nicht.

Saudi-Arabiens König wirft Teheran Gefährdung regionaler Sicherheit vor

Vor dem Hintergrund immenser regionaler Spannungen hat Saudi-Arabiens König Salman den Iran aufgefordert, sein "negatives Verhalten" in der Region einzustellen. "Wir verfolgen mit großer Besorgnis die destabilisierende Politik des Iran für die Sicherheit in der Region", sagte der Monarch in einer vom Fernsehen übertragenen Rede vor dem Schura-Rat, dem wichtigsten politischen Beratergremium in Riad.

