Die Nasa-Raumsonde, die in einen Asteroiden einschlagen soll, um seinen Kurs zu ändern, hat ihre ersten Bilder zur Erde gesendet. Die Draco-Teleskopkamera an Bord der Nasa-Dart-Mission ist das einzige Instrument, das die dem Untergang geweihte Raumsonde mitgenommen hat. Ebenso an Bord befindet sich lediglich noch ein kleiner Satellit, den die Sonde etwa zehn Tage vor ihrem Untergang aussetzen wird. Mehr zum Thema Asteroidenabwehr der Nasa: Erster Testflug noch in diesem Monat Sentry-II: ...

