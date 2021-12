Das Börsenjahr 2021 ist in Deutschland zu Ende. Richtig spannend wurde es im verkürzten Handel am Donnerstag zwar nicht mehr. Doch immerhin verzeichnete der DAX nochmals ein Tagesplus. Der Jahresschlussstand lautet 15.884,86 Zähler. Im Leitindex engagierte Anleger können mit 2021 mehr als zufrieden sein. Unterm Strich stehen seit Ende 2020 satte 15,8 Prozent Gewinn. Die insgesamt starke DAX-Bilanz bedeutet den dritten Jahresgewinn in Folge. Und: Mit Ausnahme von 2019, dem Jahr vor der Pandemie, ...

