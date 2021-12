Die Sektkorken knallen heute bei Alibaba. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund sechs Prozent. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 119,02 USD. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund neun Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. 129,45 USD markieren bis heute diesen Hochpunkt. Anleger sollten Alibaba also unbedingt im Auge behalten.

Anleger, die von der Aktie nicht überzeugt sind, könnten die festeren Kurse zum Leerverkauf nutzen. Schließlich haben sich die Kurse von Puts durch den Anstieg verbilligt. Wer die Aktie bereits im Depot hat, hat heute allen Grund zur Freude.

