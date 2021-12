Der Leitindex schliesst am Donnerstag 0,39 Prozent tiefer auf 12'875,66 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den letzten Handelstag des Jahres 2021 mit Verlusten beendet. Dennoch ging damit ein sehr starkes Börsenjahr zu Ende. Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie und der Aussicht auf steigende Leitzinsen in den USA steht für den Swiss Market Index (SMI) ein Plus von fast 21 Prozent zu Buche. Der Leitindex hatte am Donnerstag im frühen Handel gar noch ein neues...

