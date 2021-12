DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 25. Dezember abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 8.000 auf 198.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten 205.000 Erstanträge vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 206.000 von ursprünglich 205.000.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex im Dezember gestiegen

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Dezember aufgehellt. Wie MNI Indicators mitteilte, stieg das Chicago Business Barometer auf 63,1. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten lediglich 62,0 erwartet nach einem Vormonatsstand von 61,8. Ein Wert oberhalb der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten signalisiert eine wirtschaftliche Belebung in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion, unterhalb von 50 weist er auf eine Abschwächung hin.

Mittelstand lehnt Alleinerziehenden-Rente ab

Der deutsche Mittelstand hat die von der Bundestags-CSU geforderte Alleinerziehenden-Rente aus finanziellen Gründen abgelehnt. "Die CSU gefällt sich erkennbar darin, sich sozialer zu geben als die linken Parteien im Bundestag", sagte der Chefvolkswirt des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), Hans-Jürgen Völz, der Funke-Mediengruppe.

Zwei Abgeordnete verlassen AfD-Bundestagsfraktion

Zwei AfD-Bundestagsabgeordnete haben die Fraktion der Partei verlassen. "Wir bedauern die Entscheidung von Johannes Huber und Uwe Witt", erklärten die Fraktionsvorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel am Donnerstag. Chrupalla forderte die beiden Ex-Mitglieder auf, ihre Abgeordnetenmandate zurückzugeben, "um so Nachrückern die Möglichkeit zu eröffnen, für die AfD in den Bundestag einzuziehen".

Justiz weist Eilantrag gegen 2G-Regel im Brandenburger Einzelhandel zurück

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg hat einen Eilantrag gegen die 2G-Regelung im Einzelhandel in Brandenburg zurückgewiesen. Wie das in Berlin ansässige OVG am Donnerstag mitteilte, teilt der zuständige Senat die Einwände des Unternehmens, das eine Vielzahl von Filialen des Textileinzelhandels betreibt, nicht. Der Beschluss ist demnach unanfechtbar. (Az. OVG 11 S 109/21) In Brandenburg gilt angesichts der Corona-Infektionslage die 2G-Regel im Einzelhandel, Zutritt haben also nur Geimpfte und Genesene. Ausgenommen von den Regeln sind Geschäfte des Grundbedarfs, also etwa Supermärkte und Apotheken, aber auch Buchhandlungen.

DJG/DJN/AFP/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2021 13:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.