Um mögliche Fehler in den Kofferraumverriegelungssystemen und Probleme bei der Rückfahrkamera zu beheben, beordert Tesla 475.000 Fahrzeuge zurück in die Werkstätten. Fast eine halbe Million Tesla-Fahrzeuge könnten von einer Fehlkonstruktion betroffen sein. Vorsorglich rief das Unternehmen die verdächtigen E-Autos deshalb zurück, wie The Verge berichtet. Tesla schätzt jedoch, dass nur 1 Prozent der Model 3-Fahrzeuge den Defekt tatsächlich aufweisen; bei den Model-S-Fahrzeugen geht man von einer tatsächlichen Fehlerquote von 14 Prozent aus. Mehr zum ...

