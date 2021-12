Was für ein Auftakt - Build Your Dreams glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. So schießt die Aktie um rund vier Prozent nach vorne. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 34,91 USD. Haben die Bullen damit den Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt?

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Build Your Dreams-Analyse einfach hier klicken.

Die Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 31,12 USD markiert. Der Blick auf die kommenden Tage könnte also spannender kaum sein.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Immerhin gibt es die Puts heute durch die gestiegenen Kurse etwas günstiger Wer die Aktie bereits im Depot hat, hat heute allen Grund zur Freude.

