Analyst Benjamin Cowen von "Into the Cryptoverse" stellt seine Top-Kryptowährungen 2022 vor - natürlich dabei: Ethereum. Aber auch ein paar weniger offensichtliche und nicht nur Layer-1-Lösungen. In einem Interview mit dem 1,8 Millionen Abonnenten starken Youtube-Kanal Altcoin Daily hat Cryptoverse-Gründer Benjamin Cowen interessante Einblicke in sein Krypto-Portfolio für das kommende Jahr gegeben. Das wird sich wesentlich aus Layer-1, aber auch einigen wenigen Layer-2-Invests zusammensetzen. Ganz vorne dabei ist natürlich die im kommenden Jahr vor der Evolution zu Ethereum 2.0 stehende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...