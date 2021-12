DJ Heil sieht Arbeitswelt für drittes Corona-Jahr gut gerüstet

FRANKFURT (Dow Jones)--Arbeitsminister Hubertus Heil sieht die Arbeitswelt in Deutschland für das dritte Corona-Jahr gut gerüstet. "Das Jahr 2022 steht zu Beginn zweifellos im Zeichen der weltweiten Corona-Pandemie und dennoch blicke ich optimistisch ins nächste Jahr", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir haben vorausschauend das Kurzarbeitergeld verlängert und so Sicherheit für die Beschäftigten und die Betriebe in diesem Winter geschaffen. Zudem sorgen wir mit klaren Regeln am Arbeitsplatz und mit der Verpflichtung zum Home-Office dafür, dass der Arbeitsort wo immer möglich kein Infektionsort wird", so Heil weiter.

Trotz erheblichen Widerstands in der Wirtschaft will Heil eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro rasch durchsetzen. "Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, dass für alle Beschäftigten in diesem Land schnell ein Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde gilt", sagte er weiter. Ziel sei, dass diejenigen, die "den Laden am Laufen halten, auch etwas von ihrer Arbeit haben".

Am 1. Januar steigt der Mindestlohn bereits von 9,60 auf 9,82 und zum 1. Juli auf 10,45 Euro. Nach den Plänen der Ampelregierung soll die Lohnuntergrenze noch in diesem Jahr auf 12 Euro erhöht werden. Heil verwies zudem auf rasche Lohnverbesserungen in der Fleischindustrie. "Wir haben 2021 mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz in der Fleischbranche aufgeräumt, jetzt sorgen wir dafür, dass die harte Arbeit auch besser entlohnt wird", fügte er hinzu. "11 Euro pro Stunde gelten bereits ab Januar 2022 im neuen Tarifvertrag, den ich für die Fleischwirtschaft für allgemeinverbindlich erklärt habe."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/cln

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 30, 2021 19:00 ET (00:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.