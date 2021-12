FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Gesprächen zwischen den USA und Russland:

"US-Präsident Joe Biden und der russische Präsident Wladimir Putin haben nach gegenseitigen Drohungen endlich wieder via Telefon miteinander über den Ukraine-Konflikt geredet und dabei ausgelotet, was bei den geplanten Treffen im Januar erreicht werden kann. Ein weiteres positives Zeichen ist, dass sie die angespannte und komplexe Situation nicht nur in bilateralen Gesprächen erörtern, sondern zusätzlich den Nato-Russland-Rat sowie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) nutzen wollen, um mit möglichst allen Beteiligten Lösungen zu finden. Nicht zu unterschätzen ist, dass Biden und Putin an erfolgreichen Gesprächen interessiert sind, weil sie dem heimischen Publikum nach all dem Aufwand etwas Positives präsentieren müssen. Natürlich müssen alle Beteiligten noch viel arbeiten und zeigen, zu welchen Kompromissen sie bereit sind, um die Sicherheitsinteressen aller zu berücksichtigen. Doch der Anfang ist gemacht."/kkü/DP/he