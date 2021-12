Sie haben keine Ahnung wer oder was Ernst Russ ist? Sie wissen auch nicht was Lloyd Fonds macht? Dann haben Sie zwei der lukrativsten Nebenwerte im abgelaufenen Jahr verpasst. Das Real-Depot hat aber genau diese aussichtsreichen, noch unentdeckten Chancen abseits der großen DAX-Bühne aufgespürt. Auswahl und Timing haben gepasst: Die Aktie von Lloyd Fonds liegt seit der Depotaufnahme im November 2020 158% im Plus. Für Ernst Russ stehen seit dem Einstieg Ende September 2021 starke 64% Gewinn zu Buche.Lloyd ...

Den vollständigen Artikel lesen ...