Das chinesische Technologieunternehmen erwartet für 2021 wegen eines "unberechenbaren Geschäftsumfelds" und infolge einer "Politisierung der Technologie" Umsatzeinbussen von knapp 30%.Peking - Das chinesische Technologieunternehmen Huawei rechnet für das Jahr 2021 mit Umsatzeinbussen in Höhe von knapp 30 Prozent. Wie der rotierende Vorstandsvorsitzende Guo Ping in einem Neujahrsbrief an seine Angestellten bekanntgab, werde der Umsatz des Unternehmens 2021 voraussichtlich 634 Milliarden Yuan (87,8 Milliarden Euro) betragen, was im Vergleich zu 2020 einen Rückgang um 28...

