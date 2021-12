Die kurz- bis mittelfristige Entwicklung von Aktienkursen ist fast unmöglich vorherzusagen. Die größte Position in meinem Depot ist Amazon. Ich bin von der Aktie überzeugt, würde mir aber nie zutrauen vorherzusagen, dass diese Aktie in zwei Tagen, in zwei Monaten oder in zwei Jahren höher als heute steht. Bei einem Zeitraum von zehn Jahren sieht es anders aus. Ich bin mir sehr sicher, dass die Amazon-Aktie in zehn Jahren deutlich mehr wert sein wird als heute. Warum ich mir da so sicher bin? Weil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...