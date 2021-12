News von Trading-Treff.de Wer mit Traden regelmäßig Erträge erwirtschaftet, der muss selbstverständlich Steuern an den deutschen Staat abführen. Der Ablauf dabei ist zwar relativ einfach, doch vor allem viele Einsteiger sind sich oftmals nicht über die gesetzlichen Bestimmungen im Klaren. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen in diesem Beitrag verraten, ob Trader grundsätzlich gewerblich handeln, welche Steuern diese an das Finanzamt abführen müssen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...