Die europäischen Aktienmärkte haben an Silvester etwas nachgegeben. Das Handelsvolumen war vor dem Jahreswechsel aber sehr dünn.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte sind an Silvester mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Der EuroStoxx 50 sank um 0,18 Prozent auf 4298,41 Punkte. Im Gesamtjahr legte der Eurozonen-Leitindex hingegen um 20,99 Prozent zu. In Paris fiel der Cac 40 am Freitag um 0,28 Prozent auf 7153,03 Punkte. Der Londoner FTSE 100 gab um 0,25 Prozent auf 7385,54 Punkte nach.

