Stimmung in chinesischer Industrie hellt sich überraschend deutlich auf

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor Chinas erhöhte sich im Dezember auf 50,3 (November: 50,1), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Ökonomen hatten einen Stand von 50,0 Punkten prognostiziert. Der Subindex für die Produktion verringerte sich auf 51,4 (Vormonat: 52,0), jener für den Auftragseingang legte zu auf 49,7 (49,4). Der Index für neue Exportorder - ein Indikator für die Auslandsnachfrage nach chinesischen Gütern - fiel auf 48,1 (48,5). Der Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor stieg auf 52,7 (Vormonat: 52,3) Punkte.

Heil sieht Arbeitswelt für drittes Corona-Jahr gut gerüstet

Arbeitsminister Hubertus Heil sieht die Arbeitswelt in Deutschland für das dritte Corona-Jahr gut gerüstet. "Das Jahr 2022 steht zu Beginn zweifellos im Zeichen der weltweiten Corona-Pandemie und dennoch blicke ich optimistisch ins nächste Jahr", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir haben vorausschauend das Kurzarbeitergeld verlängert und so Sicherheit für die Beschäftigten und die Betriebe in diesem Winter geschaffen." Trotz erheblichen Widerstands in der Wirtschaft will Heil eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro rasch durchsetzen. Ziel sei, dass diejenigen, die "den Laden am Laufen halten, auch etwas von ihrer Arbeit haben".

Fast jeder zweite Angestellte erwägt Jobwechsel - Studie

Fast jeder zweite Angestellte denkt laut einer Studie darüber nach, den Arbeitgeber zu wechseln. Von den befragten Beschäftigten hätten 48 Prozent Interesse an einem Arbeitgeberwechsel, ergab die Jobstudie von EY. Dies sei der höchste Wert seit Beginn der Erhebung 2015. Die Hauptmotivation für einen Wechsel des Arbeitgebers wäre demnach für einen Großteil der Befragten eine bessere Bezahlung.

Baerbock sichert Frankreich für EU-Ratspräsidentschaft deutsche Unterstützung zu

Kurz vor Beginn der französischen EU-Ratspräsidentschaft hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) der Regierung in Paris die volle Unterstützung Deutschlands zugesichert. "Unsere französischen Freunde können sich vom ersten bis zum letzten Tag auf unsere Unterstützung verlassen, um in der EU die richtigen Weichen zu stellen", sagte Baerbock der Nachrichtenagentur AFP.

Biden und Putin drohen sich im Ukraine-Konflikt gegenseitig

Im Ukraine-Konflikt haben US-Präsident Joe Biden und der russische Staatschef Wladimir Putin wechselseitige Drohungen ausgetauscht - und gleichzeitig zu Verhandlungen aufgerufen. Die USA und ihre Verbündeten würden im Falle eines russischen Einmarschs in die Ukraine "entschlossen antworten", sagte Biden am Donnerstag nach Angaben des Weißen Hauses bei einem mit Spannung erwarteten Telefonat zu Putin. Russland müsse im Konflikt mit der Ukraine "deeskalieren". Putin wiederum warnte Biden nach Angaben des Kreml davor, schwerwiegende Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Dies wäre ein "kolossaler Fehler", sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow.

Weber fordert Beteiligung der EU an Ukraine-Gesprächen

Nach dem Gespräch zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Staatschef Wladimir Putin hat der Vorsitzende der Christdemokraten im Europaparlament, Manfred Weber, eine stärkere Beteiligung der Europäischen Union an der Lösung der Ukraine-Krise gefordert. "Die EU muss bei Gesprächen zur künftigen Sicherheitsarchitektur Europas als Mit-Hauptbetroffene am Tisch sitzen", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dies funktioniere aber nur, wenn bei allen EU-Staaten der Wille dafür da sei und Einigkeit herrsche

Landkreise für kürzere Corona-Quarantäne

Der Deutsche Landkreistag hat sich für eine kürzere Corona-Quarantäne ausgesprochen. "Eine Verkürzung der Quarantäne kann sich als sinnvoll erweisen", sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Omikron ist stärker, aber auch kürzer ansteckend. Da ist es folgerichtig, die Quarantäneregeln anzupassen, verbunden mit der Möglichkeit zur Freitestung." Es gehe dabei auch um die Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastruktur. Sager rief im Gespräch mit den Funke-Zeitungen die Bundesregierung dazu auf, den Gesetzentwurf zu einer allgemeinen Impfpflicht nicht allein dem Bundestag zu überlassen. "Besser wäre ein zumindest unterstützendes Tätigwerden der Bundesregierung."

Krankenhausgesellschaft gegen Verkürzung von Quarantänezeiten für Personal

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, hat sich gegen eine allgemeine Verkürzung der Corona-Quarantänezeiten zur Sicherung der gesundheitlichen Infrastruktur ausgesprochen. "Ein flächendeckender Einsatz von infizierten symptomlosen Mitarbeitern in der kritischen Infrastruktur ist ein zu hohes Risiko, gerade auch im Gesundheitswesen für die besonders vulnerablen Gruppen", sagte Gaß den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Freitagsausgaben).

Südafrikas Regierung sieht Höhepunkt von Omikron-Welle überschritten

Gut einen Monat nach der Entdeckung der Omikron-Variante des Coronavirus in Südafrika sieht die Regierung den Höhepunkt der neuen Infektionswelle überschritten. Das Land habe die Omikron-Welle ohne einen deutlichen Anstieg der Krankenhausanweisungen und Todesfälle überstanden, hob die Regierung am Freitag hervor. Staatschef Cyril Ramaphosa ließ daher erklären, dass die seit fast zwei Jahren geltende nächtliche Ausgangssperre und weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgehoben werden - und dies bereits zu Silvester.

Israel beginnt mit Verabreichung von vierter Corona-Impfung

Angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus hat Israel mit der Verabreichung einer vierten Impfdosis bei besonders anfälligen Bevölkerungsgruppen begonnen. Am Freitagmorgen wurden die ersten nochmaligen Booster-Impfungen mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer im Sheba-Krankenhaus in Ramat Gan, einem Vorort von Tel Aviv, verabreicht. Unter den Empfängern waren etwa Patienten, denen ein Herz transplantiert wurde. Damit startete Israel knapp ein Jahr nach Beginn seiner groß angelegten Corona-Impfkampagne und knapp ein halbes Jahr nach dem Beginn der Verabreichung einer dritten sogenannten Booster-Impfung nun mit der Verabreichung von vierten Dosen.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 214,9

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist den zweiten Tag in Folge gestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen lag der Wert bei 214,9. Am Vortag hatte er bei 207,4 gelegen. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 265,8. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 41.270 Neuinfektionen verzeichnet. Das RKI wies darauf hin, dass sich wegen der Feiertage weniger Menschen testen ließen und nicht alle Gesundheitsämter Daten weiterleiteten. Die tatsächlichen Zahlen könnten daher höher liegen.

Mindestens 71.000 Corona-Tote in Russland im November

In Russland sind im November mindestens 71.000 Menschen durch das Coronavirus gestorben. Nach Angaben der staatlichen Staatistikbehörde Rosstat starben 87.527 mit Corona infizierte Menschen, bei 71.187 von ihnen wurde das Virus als Todesursache bestätigt. Dieser Monatswert ist der höchste seit Beginn der Corona-Pandemie. Den russischen Behörden wird regelmäßig vorgeworfen, das Ausmaß der Pandemie herunterzuspielen. Mit insgesamt knapp 600.000 geht Rosstat von deutlich mehr bestätigten Corona-Toten seit Beginn der Pandemie aus, als die offizielle Corona-Taskforce der Regierung. Nach deren Zahlen erlagen nur knapp 308.000 Menschen einer Covid-Erkrankung. Der Unterschied geht vor allem auf unterschiedliche Definitionen von Corona-Toten zurück.

Omikron mittlerweile vorherrschende Coronavirus-Variante in Frankreich

Omikron hat sich auch in Frankreich zur vorherrschenden Variante des Coronavirus entwickelt. Zu Beginn der letzten Woche des Jahres hätten 62,4 Prozent der genaueren Analysen "ein mit der Omikron-Variante kompatibles Profil" aufgewiesen, teilte die französische Gesundheitsbehörde in ihrem Wochenbericht mit. Vergangene Woche hatte der Anteil demnach noch bei 15 Prozent gelegen.

