Corona, Lieferengpässe, Inflation - die großen Themen, die die Finanzmärkte in diesem Jahr in Atem gehalten haben, werden sie auch 2022 nicht loslassen. Zwar wird der Dax Experten zufolge erneut zulegen. So große Sprünge wie im laufenden Jahr sind aber kaum drin. Grund hierfür sei die nachlassende Geldflut der Europäischen Zentralbank (EZB).

