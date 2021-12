Während hierzulande alles auf den Jahreswechsel zufiebert, wurden in New York noch Aktien gehandelt. Allerdings hielten sich die Börsen-Umsätze an Silvester in engen Grenzen. Auch in den USA hatten die meisten Marktteilnehmer ihre Bücher für dieses Jahr bereits geschlossen. Weder Dow noch S&P 500 reichten an ihre vortags markierten Rekorde heran. In wenigen Stunden endet auch in New York das Jahr 2021. Wenn am Times Square der Ball Drop das alte Jahr verabschiedet, können immerhin 15.000 vollständig ...

