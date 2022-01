Das Börsenjahr 2022 wird womöglich schwieriger. Mehrere kritische Stimmen zeigen sich nach einem erneut erfolgreichen Jahr 2021 besorgt, dass Kursgewinne in den nächsten zwölf Monaten und im Allgemeinen wohl schwieriger sein dürften. Allerdings sollten Foolishe Investoren nicht den Kopf in den Sand stecken. Selbst wenn das Börsenjahr 2022 unterm Strich schwieriger wird, so existieren drei Segmente, die noch Aufholpotenzial besitzen. Dort lauern attraktive Chancen, die früher oder später wohl ihr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...