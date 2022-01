Ende November hatte das von Bill Gates finanzierte Energieunternehmen Terrapower bekannt gegeben, dass es einen Atomreaktor in Wyoming bauen werde. Der soll nun wohl in einer Kooperation mit Japan entstehen. Wie die japanische Tageszeitung Yomiuri am Neujahrssamstag berichtet, wollen die japanische Atomenergiebehörde (JAEA) und der Mitsubishi-Konzern mit den Vereinigten Staaten und Bill Gates Terrapower zusammenarbeiten, um einen Hightech-Kernreaktor in Wyoming zu bauen. Wie der neue Natrium-Reaktor funktionieren soll, haben wir in diesem Beitrag ausführlicher erläutert. Mehr zum Thema ...

Den vollständigen Artikel lesen ...