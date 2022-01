Das neue Börsenjahr 2022 dürfte am deutschen Aktienmarkt ohne Hektik beginnen. Die Erholungsrally im alten Jahr hatte zuletzt an Dynamik verloren. "Das Tempo der Jahresendrally ließ sich aber auch einfach nicht mehr durchhalten", merkte Analyst Marcel Mußler vom Börsenmagazin Mußler Briefe an. Nun steht woh eine "Phase der Beruhigung" an.Am Donnerstag vor Silvester ging der DAX +0,21% nach verkürztem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...