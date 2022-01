Nach der jüngsten Erholungsrally dürfte der deutsche Aktienmarkt ohne Hektik ins neue Börsenjahr 2022 starten. Gravierende Ereignisse sind über den Jahreswechsel ausgeblieben, Omikron verbreitet den erwarteten Stress. In den kommenden Tagen werden unter anderem neue Inflationsdaten erwartet. Der Wochenausblick. Am Donnerstag vor Silvester ging der DAX nach verkürztem Handel bei 15.884,86 Zähler ins verlängerte Wochenende. Die letzte Wochenbilanz zeigt ein Plus von 1,66 Prozent. Übers ganze Jahr ...

