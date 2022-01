Ferronordic, ein Service- und Vertriebsunternehmen in den Bereichen Baumaschinen und Lkw, hat seinen ersten Auftrag für Elektro-Lkw in Deutschland erteilt. Der Auftrag umfasst 21 Renault Trucks D Z.E und D Wide Z.E sowie elf Volvo FL und Volvo FE Electric, also insgesamt 32 vollelektrische Lkw. Die Fahrgestelle für die Lkw sollen gemäß der Mitteilung von Ferronordic im ersten Quartal 2022 geliefert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...