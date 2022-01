Ab 2022 soll es auch von Square Enix "dezentralisierte Spiele" geben. Dabei sollen "Krypto-Assets" - eventuell sogar eigene Token - eine Rolle spielen. Der Präsident von Square Enix, Yosuke Matsuda, will ganz offensichtlich ein Stück vom Metaverse abhaben. Er weiß nur noch nicht genau, wie er das anstellen soll. So lässt sich ein "Neujahrs-Brief" resümieren, in dem er die Strategie des Unternehmens für das Jahr 2022 erläutert. Konkretes sucht man aber in Matsudas Aussagen vergeblich. Mehr zum Thema Game Pass, Remakes und Bugs:...

Den vollständigen Artikel lesen ...