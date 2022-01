Der DAX-Start ins Jahr 2022 beginnt am Montag und bereits heute mit einem Ausblick aus Sicht der Charttechnik. Zudem stehen der Goldpreis und die Rekordlevels im SPX500 heute in der Analyse im Vordergrund. Zunächst wünsche ich Dir einen tollen Start in das Neue Jahr, viel Erfolg im Trading und natürlich immer sonniges Wetter im Leben, in der Liebe und mit der Gesundheit! Über die so genannten "Guten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...