Rückblick auf 20 % Jahresperformance Auch in diesem Jahr möchten wir die im Jahr 2021 .***getroffenen Investmententscheidungen für das Bolesch Beteiligungsportfolio reflektieren. Das abgelaufene Jahr war mit einer Jahresperformance in Höhe von 20 % sehr erfolgreich. In dieser Berechnung findet sich eine Cash-Quote von 23 % per 31.12.21. Aufgrund ansteigender Risiken ist der Anteil des Barbestandes im Laufe des Jahres von 11 % auf 23 % angestiegen. In den Jahren 2019 und 2020 standen 25 % und 29 ...

