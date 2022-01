HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Antisemitismus und Corona-Demos:

"Wie kann es sein, dass auf sogenannten Spaziergängen, dass bei Demos von Impfgegnern, Corona-Leugnern und Querdenkern Symbole verwendet werden, die den millionenfachen Tod der Juden in Deutschland und Europa auf unerträgliche Weise lächerlich machen? Wie nur kann es sein, dass Menschen, die in die Bundesrepublik hineingeboren wurden, mit gelben sogenannten Judensternen herumlaufen und sich und ihr geschütztes, stets ungefährdetes Wohlergehen mit den Verbrechen der Nazis an den Juden vergleichen? Wer dieses unermessliche Schicksal, wer die Shoah mit dem Impfen gegen eine Krankheit vergleicht, sollte sich in Grund und Boden schämen. Es ist einfach nur widerlich."