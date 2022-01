STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Taxonomie:

"Der erhoffte Effekt, dass in den kommenden Jahren wesentlich mehr Geld in Ökofinanzprodukte fließt, wird weitgehend ausbleiben. Zudem ist zu befürchten, dass einige Firmen die Taxonomie zum sogenannten "Greenwashing" nutzen werden, sich also umweltfreundlicher verkaufen, als sie in Wirklichkeit sind. Die Europäische Union ist in diesem Fall gegenüber Frankreich eingeknickt. Die EU-Kommission hat gezeigt, wie eine gute Idee zwischen wirtschaftlichen und politischen Interessen zermahlen werden kann. Das ist eine politische Blamage und für den Umweltschutz ein Bärendienst."/yyzz/DP/he