MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Biden und Putin:

"Nun ist das Spiel eröffnet, Putin ist weit gesprungen, aber noch nicht gelandet, er profitiert von der Verwirrung. Biden sucht die Ordnung des Gesprächs und die Konfrontation im Stillen, weil sich der Konflikt öffentlich ganz sicher nicht deeskalieren lässt. Deeskalation wird aber Putins Ziel nicht sein. Er profitiert am meisten, wenn die Konflikte schwelen. So war es in Georgien und in der Ukraine. Und nun ist ganz Europa an der Reihe."