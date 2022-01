DJ Delivery Hero übernimmt Mehrheit an Glovo

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero erwirbt die Mehrheit an der spanischen Lieferplattform Glovo. Wie der Berliner DAX-Konzern am späten 31. Dezember mitteilte, hat er mit einer Reihe von Glovo-Aktionären eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, um weitere 39,4 Prozent an Glovoapp23, S.L., im Tausch gegen Delivery Hero-Aktien zu übernehmen.

Nach Abschluss der Transaktion, die für das zweite Quartal geplant ist, wird der Berliner Essenslieferdienst dann an Glovo rund 83,4 Prozent auf unverwässerter Basis halten, derzeit seien es rund 44 Prozent.

Delivery Hero war bereits der größte Aktionär von Glovo, seit er im April wieder an einer Finanzierungsrunde für das Start-up aus Barcelona teilgenommen hatte. Glovo hatte im Mai von Delivery Hero Geschäfte in Zentral- und Osteuropa erworben.

Der Abschluss der Transaktion hängt den Angaben zufolge von bestimmten Bedingungen und behördlichen Genehmigungen ab, einschließlich der fusionskontrollrechtlichen Freigabe in mehreren Ländern.

Die verbleibenden Aktionäre sollen - einschließlich vorab genehmigter neuer Aktionäre - die Möglichkeit haben, vor Abschluss der Transaktion der Vereinbarung beizutreten.

Delivery Hero werde seine eigenen Aktien in einem festen Umtauschverhältnis an die Verkäufer der Glovo-Aktien abgeben. Das Verhältnis werde auf einer Bewertung von Glovo basieren, die den aktuellen Bewertungsniveaus von Delivery Hero entspricht.

Glovo hatte den Angaben zufolge 2021 einen Umsatz von 800 Millionen Euro sowie etwa 15 Millionen aktive Nutzer und 70.000 monatlich aktive Fahrer in mehr als 1.300 Städten in 25 Ländern in Europa, Zentralasien und Afrika. Die Run-Rate beim Bruttotransaktionswert habe 3 Milliarden Euro betragen, das organische Wachstum 80 Prozent.

Glovo soll nach Abschluss der Transaktion den Betrieb mit der eigenen Marke und Plattform unter der Leitung des aktuellen Managementteams fortsetzen. Die beiden Gründer werden weiterhin investiert bleiben.

Delivery Hero will am 11. Januar mehr Details zu der geplanten Transaktion veröffentlichen.

