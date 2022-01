Tesla schlägt alle Erwartungen. Die Auslieferungen erreichten im 4. Quartal 306.000 Fahrzeuge. Delivery Hero übernimmt Glovo. Mithilfe einer weiteren Kapitalerhöhung wird die Mehrheit an dem spanischen Lieferdienst akquiriert. Nestlé investiert Milliarden. Das neue Aktienrückkaufprogramm startet zum Jahresbeginn und hat ein Volumen von 20 Mrd. Franken.Der Handel in Asien startet überwiegend positiv ins neue Jahr. Der Taiwan Weighted Index und der KOSPI führen die Liste der Gewinner an. Allerdings bleiben zahlreiche Börsenplätze ...

