FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Australien, China und Japan bleiben die Börsen wegen eines Ersatzfeiertags für Neujahr geschlossen.

Das Bundeskartellamt untersucht mögliche wettbewerbswidrige Vereinbarungen zwischen dem Onlinehändler Amazon und dem Technologiehersteller Apple. "Wir prüfen derzeit unter anderem, ob es eine Zusammenarbeit von Amazon mit Markenherstellern wie Apple gibt, die Dritthändler benachteiligt", sagte Behördenpräsident Andreas Mundt der Rheinischen Post (Montagsausgabe). Es gehe um eine Öffnung des Marktes, indem andere Unternehmen als Apple selbst Geräte des Handykonzerns über den Marketplace von Amazon verkaufen dürften.

Im November hatte die italienische Kartellbehörde Strafen in Höhe von insgesamt rund 200 Millionen Euro gegen Amazon und Apple wegen Absprachen verhängt. Dabei ging es um den Verkauf von Produkten von Apple sowie des zu Apple gehörenden Audiotechnikherstellers Beats. Nach Darstellung der Behörde hatten die beiden US-Unternehmen vereinbart, dass in Italien nur Amazon sowie einige ausgesuchte Händler Produkte von Apple und Beats verkaufen dürfen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,2 1. Veröff.: 57,8 zuvor: 59,1 16:00 Bauausgaben November PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.775,00 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.396,00 +0,5% Nikkei-225 Geschlossen Hang-Seng-Index 23.235,04 -0,7% Kospi 2.988,77 +0,4% Shanghai-Composite Geschlossen S&P/ASX 200 Geschlossen

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Sehr ruhig starten die asiatischen Börsen in das neue Jahr. Die Handelsplätze in Australien, China (außer Hongkong) und Japan sind am Montag noch geschlossen; dort wird der Neujahrstag nachgeholt, der auf einen Samstag fiel. Dort, wo gehandelt wird, sind die Umsätze entsprechend dünn. In Hongkong sind die Aktien von China Evergrande vom Handel ausgesetzt. Die Immobilien-Investmentgesellschaft Cifi Holdings hat mitgeteilt, dass sie die am 7. Januar 2022 fällige und mit 5,5 Prozent verzinste Anleihe der hochverschuldeten Evergrande ablösen möchte. Die Offerte für die Anleihe im Volumen von 505,1 Millionen US-Dollar beläuft sich auf 1.000,50 US-Dollar je 1.000 Dollar Nennwert plus aufgelaufener und nicht geleisteter Zinszahlungen, wie aus einer Mitteilung von Cifi hervorgeht. Der Kurs der Cifi-Aktie fällt in Hongkong um 5,1 Prozent. In Seoul erhalten die Kurse Unterstützung von starken Exportdaten. Gesucht sind Aktien der Sektoren Technologie, Internet und Stahl. Index-Schwergewicht Samsung Electronics rückt um 0,4 Prozent vor, der Kurs des Internetunternehmens Kakao verbessert sich um 1,3 Prozent. Für die Stahlaktie Posco geht es um 2,4 Prozent aufwärts. LG Chem geben anfängliche Gewinne ab und sinken um 0,2 Prozent. Der für diesen Monat geplante Börsengang der Batterietochter des Unternehmens könnte bis zu 10,8 Milliarden US-Dollar einbringen und zum bisher größten IPO in Südkorea werden.

US-NACHBÖRSE

Sehr ruhig ist der nachbörsliche Handel an Silvester in den USA verlaufen. Etwas Umsatz gab es in der Apple-Aktie, die sich um 0,1 Prozent erholte, nachdem sie im regulären Geschäft um 0,4 Prozent nachgegeben hatte. Vergleichsweise lebhaft ging es ferner in Micron (+0,1%), Microsoft (+0,5%) und Intel (+0,1%) zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut DJIA 36.338,30 -0,2% -59,78 S&P-500 4.766,18 -0,3% -12,55 Nasdaq-Comp. 15.644,97 -0,6% -96,59 Nasdaq-100 16.320,08 -0,7% -109,02 Fr. Do. Umsatz NYSE (Aktien) 699 Mio 636 Mio Gewinner 2.045 1.857 Verlierer 1.335 1.490 Unverändert 146 156

Etwas leichter - Mit kleinen Rücksetzern bei sehr dünnen Umsätzen haben sich die US-Aktienmärkte am letzten Handelstag eines Jahres gezeigt, in dem die Kurse von einem Rekord zum nächsten eilten. Auf Jahressicht legte der S&P-500 um 27 Prozent zu und schloss an 70 Handelstagen auf einem Rekordniveau. Bei Dow und Nasdaq-Composite summierten sich die Jahresgewinne auf 19 und 21 Prozent. Für alle drei Indizes war es das beste Jahr seit 1999. Getragen wurde der Anstieg vom nach wie vor billigen Geld, das mangels anderer attraktiver Anlagemöglichkeiten an die Aktienmärkte floss. Konjunkturmaßnahmen trugen wesentlich dazu bei, dass sich die Ertragslage der Unternehmen von dem pandemiebedingten Einbruch des Vorjahrs erholte. Und nicht zuletzt kamen 2021 Impfstoffe zum Schutz gegen Covid-19 auf den Markt, womit die Corona-Pandemie beherrschbar schien. Gegen Ende des Jahres hat sich das Bild mit dem Auftreten der Omikron-Variante des Coronavirus allerdings etwas eingetrübt, denn diese brachte neue Kontakt- und Reisebeschränkungen mit sich. Sorgen bereitet auch die drastisch gestiegene Inflation, die gegen Ende des Jahres den höchsten Stand seit fast 40 Jahren erreichte. Unter den Einzelwerten gewannen Pfizer am Freitag 1,1 Prozent, nachdem die Covid-Pille des Pharmakonzerns auch in Großbritannien zugelassen worden war.

Im frühen Geschäft am Donnerstag hatten Dow-Jones wie S&P-500 bei kleinen Aufschlägen noch neue Rekordhochs markiert. Doch im späten Handel nahmen Anleger Gewinne mit, wobei die Bewegungen bei geringen Umsätzen erfolgten. Unter den Einzelwerten fielen Biogen um 7,1 Prozent, nachdem die südkoreanische Samsung Biologics ein Übernahmeinteresse an Biogen dementiert hatte. Die Aktien von Micron wurden 2,4 Prozent tiefer gehandelt, nachdem der Hersteller von Speicherchips mitteilte, dass ein Lockdown in der chinesischen Stadt Xi'an die Arbeit in einer seiner Anlagen beeinträchtigt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,73 0,0 0,73 60,9 5 Jahre 1,26 0,0 1,26 90,4 7 Jahre 1,44 0,0 1,44 78,7 10 Jahre 1,51 0,0 1,51 59,5 30 Jahre 1,90 0,0 1,90 25,7

Am Anleihemarkt fand am Freitag nur eine verkürzte Sitzung statt, bei dem die Renditen nochmals etwas zurückkamen. Auch hier wollten Marktteilnehmer den Bewegungen aufgrund des dünnen Handels keine allzugroße Bedeutung beimessen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1343 -0,3% 1,1375 1,1312 -0,2% EUR/JPY 130,83 -0,1% 130,93 130,23 -0,0% EUR/GBP 0,8401 -0,1% 0,8406 0,8378 -0,0% GBP/USD 1,3502 -0,2% 1,3532 1,3501 -0,2% USD/JPY 115,35 +0,2% 115,11 115,13 +0,2% USD/KRW 1.188,87 -0,1% 1.188,87 1.189,15 0% USD/CNY 6,3561 0% 6,3561 6,3733 0% USD/CNH 6,3592 -0,0% 6,3611 6,3711 +0,1% USD/HKD 7,7986 +0,0% 7,7973 7,7966 +0,0% AUD/USD 0,7247 -0,3% 0,7269 0,7258 -0,2% NZD/USD 0,6831 -0,1% 0,6835 0,6830 +0,1% Bitcoin BTC/USD 46.948,80 -0,7% 47.259,68 47.074,22 -0,8%

Der Dollar kam am Freitag im späten Handel deutlicher zurück. Beobachter sprachen von Gewinnmitnahmen. Auf Jahressicht hat der Dollarindex um gut 5 Prozent zugelegt. Hier half die Perspektive auf ein Anziehen der Zinsschraube durch die Fed im kommenden Jahr. Sollten die Bedenken der Anleger wegen der jüngsten Pandemie-Welle jedoch weiter abnehmen und die Investoren sich verstärkt aus defensiven Investments zurückziehen, dürfte auch der als Fluchtwährung beliebte Dollar mit nach unten gezogen werden, warnte Analyst Jeffrey Halley von Oanda.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,75 75,21 +0,7% 0,54 +0,7% Brent/ICE 78,35 77,78 +0,7% 0,57 0%

Die Ölpreise fielen am Freitag zurück. WTI ermäßigte sich um 2,3 Prozent auf 72,21 Dollar, nachdem die Preise am Donnerstag wenig verändert tendiert hatten. Einerseits profitierten sie noch etwas von den den bullischen Öllagerdaten vom Mittwoch. Andererseits bremsten Befürchtungen etwas, dass die chinesische Nachfrage zurückgehen könnte. China hat Daten zu den für 2022 geplanten Importquoten veröffentlicht. Diese liegen 11 Prozent unter denen des vergleichbaren Vorjahreszeitraums. Auf Jahressicht hat sich WTI um gut 55 Prozent verteuert, getragen von der Erholung der Wirtschaft und der damit einhergehenden höheren Ölnachfrage.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.824,03 1.829,51 -0,3% -5,48 -0,3% Silber (Spot) 23,11 23,31 -0,9% -0,20 -0,9% Platin (Spot) 967,35 970,50 -0,3% -3,15 -0,3% Kupfer-Future 4,44 4,46 -0,5% -0,02 -0,6%

Der Goldpreis holte am Donnerstag und Freitag die Verluste der vergangenen Tage auf. Die Feinunze kletterte am Freitag um 0,8 Prozent auf 1.828 Dollar, verbilligte sich auf Jahressicht aber um etwa 3,5 Prozent. Dem zinslos gehaltenen Edelmetall droht im Zuge steigender Zinsen Konkurrenz durch höhere Renditen am Anleihemarkt.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

POLITIK HONGKONG

Die neuen Abgeordneten im Hongkonger Legislativrat sind nach ihrer umstrittenen Wahl im Dezember vereidigt worden. In einer symbolträchtigen Zeremonie, welche die neuen politischen Gegebenheiten Hongkongs widerspiegelte, legten die 90 Abgeordneten am Montag ihren Eid ab. Das Wappen der Stadt war dafür durch das Chinas ersetzt worden.

POLITIK NORDKOREA

Anders als in den Vorjahren hat der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un in seiner Neujahrsansprache nicht seine Außenpolitik, sondern die prekäre heimische Versorgungslage in den Mittelpunkt gestellt. Das Land habe im Jahr 2021 eine "schwierige Situation" erlebt, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Samstag den Staatschef. Kim beschrieb die Herausforderungen des Jahres 2022 demnach als "großen Kampf zwischen Leben und Tod" und kündigte Lösungen für "die Probleme in den Bereichen Ernährung, Kleidung und Unterkunft" an.

KONJUNKTUR CHINA

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im Dezember deutlicher als erwartet gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,3 (November: 50,1), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Ökonomen hatten einen Stand von 50,0 Punkten prognostiziert. Der Subindex für die Produktion verringerte sich auf 51,4 (Vormonat: 52,0), jener für den Auftragseingang legte zu auf 49,7 (49,4). Der Index für neue Exportorder - ein Indikator für die Auslandsnachfrage nach chinesischen Gütern - fiel auf 48,1 (48,5). Der Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor stieg auf 52,7 (Vormonat: 52,3) Punkte.

INFLATION SÜDKOREA

Die südkoreanischen Verbraucherpreise stiegen im Dezember mit einer Jahresrate von 3,7 Prozent und auf Monatssicht um 0,2 Prozent. Dies entsprach jeweils den Erwartungen von Ökonomen. In der Kernrate betrug der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr 2,2 Prozent und gegenüber dem Vormonat 0,4 Prozent.

BRUTTOINLANDSPRODUKT SINGAPUR

Im vierten Quartal 2021 stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorjahr um 5,9 Prozent, während Volkswirte ein Wachstum um 4,55 Prozent erwartet hatten. Das BIP-Wachstum im Jahr betrug 7,2 Prozent, erwartet waren 6,95 Prozent.

AMD/XILINX

Die geplante Übernahme von Xilinx durch AMD kann im ersten Quartal des nächsten Jahres abgeschlossen werden. Davon gehen die beiden Unternehmen laut einer Erklärung vom Donnerstag aus.

AT&T/VERIZON

haben eine Anfrage der Regierung in Washington zurückgewiesen, den Start des 5G-Netzwerks wegen möglicher Risiken für die Luftfahrt nochmals zu verschieben. 5G sei "ganz genauso essenziell für die wirtschaftliche Dynamik unseres Landes, seine öffentliche Sicherheit und nationalen Interessen wie die Luftfahrtbranche", argumentierten die Chefs von AT&T und Verizon, John Stankey und Hans Vestberg, in einem Sonntag veröffentlichten Brief.

PFIZER

Das oral zu verabreichende Paxlovid ist nun auch in Großbritannien zur Behandlung von mild bis moderat verlaufenden Covid-19-Erkrankungen zugelassen.

